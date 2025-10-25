Водночас шістнадцять дівчат пройшли далі. Впродовж сезону саме вони боротимуться за серце відомого українського актора. Що про них відомо, читайте на сайті 24 Каналу.

Ніколєтта Бірюкова

29-річна турагентка з Рівного. Під час першої зустрічі дівчина запропонувала Тарасу набити тату на згадку про цей день. Вона отримала першу троянду 14 сезону.

Юлія Артюх

Дівчина працює менеджеркою з логістики. Вона одеситка і має 3-річного сина Платона. Юлії 27 років.

Ірина Пономаренко

Дівчина запам'яталася багатьом завдяки своєму яскравому образу – рожевому капелюху. Ірина працює моделлю. Їй 26 років.

Юлія Коренюк

Fashion-фотографиня з Одеси з понад 10-річним досвідом. Крім фотозйомок вона також є викладачкою.

Надін Головчук

26-річна фотомодель з Хмельницького.

Ольга Дзундза

Фітнес-тренерка та майстриня спорту з легкої атлетики. Їй 38 років. Жінка була одружена 20 років. Від першого шлюбу Ольга має двох дітей: сина, якому 15 років та 10-річну доньку.

Ірина Кулешина

30-річна підприємиця, яка має власний бренд купальників.

Надія Авраменко

Цій учасниці 28 років. На перше знайомство з Тарасом вона прийшла зі стільцем, адже невисокого зросту. Надія має власний салон краси, який відкрила вже під час повномасштабного вторгнення. Дівчина розповідала, що до цього працювала на різних посадах, а зараз мріє масштабувати бізнес.

Валерія Жуковська

Дівчина запам'яталася багатьом глядачам, бо стала першою учасницею, яка мала повноцінне побачення з Холостяком. Їй 28 років і 16 з них вона займається верховою їздою. Валерія має титул майстрині спорту України з виїздки.

Дар'я Романець

28-річна власниця весільної агенції. На першу вечірку вона прийшла в образі "Принцеси Лебідь".

Оксана Шанюк

Лікарка-косметологиня з Києва. Їй 30 років.

Вікторія Крилас

25-річна фотомодель зі столиці.

Софія Шамія

Дівчині 20 років і вона вже має титул "Міс Україна-2023". Софія навчається в медичному університеті, проте під час першої вечірки осоромилася тим, що не знала, що таке "турнікет".

Яна Андрієнко

Вона викладає алгебру та геометрію в гімназії у Києві. Жінка розповідала, що саме учні змотивували її взяти участь в проєкті. Їй 29 років.

Анастасія Половинкіна

Проєктна менеджерка, яка працює у сфері мілтек. Анастасія займається військовою амуніцією та зброєю, співпрацює з Агенцією регіонального розвитку Київщини.

Крім того, участь в шоу продовжила модель Діана Зотова.

Дівчина була знайома з Тарасом Цимбалюком ще до початку реаліті. Вони три роки тому спілкувалися в соцмережах, навіть мали зустрітися, але так цього і не зробили. Тепер Діана прийшла на "Холостяк" за "другим шансом".

Щоправда, вона не отримала троянду під час першої церемонії, оскільки змушена була поїхати зі знімань реаліті. Дівчина не покинула проєкт назавжди, лише відлучилася по робочих питаннях. Діана має повернутися до другої церемонії троянд.