"Холостячка" Злата Огнєвіч завела мережу провокативним кадром з висунутим язиком

Українська співачка та головна героїня 2 сезону проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч вкотре оприлюднила провокативне фото. Вона постала перед камерою в мінісукні та звабливо висунула язик.

Після того, як стало відомо, що Злата Огнєвіч буде новою "Холостячкою", до неї прикута ще більша увага публіки. Знаменитість активно поширює в мережі спокусливі світлини, якими розбурхує уяву 315-тисячної аудиторії підписників.

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Звабливий look Злати Огнєвіч

Для нової фотосесії співачка обрала спекотний образ. Вона позувала перед камерою на тлі білої стіни у надзвичайно сексуальному вбранні.

Злата одягнула білу мінісукню з довгими рукавами. Струнку талію підкреслив широкий пояс в тон сукні. Такий look закцентував на довгих струнких ногах виконавиці.

Огнєвіч також одягнула сексуальні прозорі панчохи з ланцюгами, що додали образові еротичності. Волосся вона зібрала в пучок ззаду. На обличчі зробила макіяж з білими й чорними стрілками на повіках і блиском на губах. Серед аксесуарів обрала лише мінімалістичні сережки. Злата розбурхала уяву багатотисячної аудиторії фоловерів висунутим язиком і проникливим поглядом.



Спокусливий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч