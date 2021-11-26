35-річна співачка Злата Огнєвіч сама неодноразово зізнавалась, що проєкт "Холостячка" зробив її куди розкутішою і сміливішою. Це доводить остання фотосесія зірки, адже на нових кадрах вона засвітила оголений бюст.

Цікаво Злата Огнєвіч одягла жакет Balenciaga, який подарував ексучасник "Холостячки"

Так, велика команда стилістів, візажистів і відеографів створила співачці дуже пікантні світлини, які швидко облетіли мережу. У кадрі вона постала в білосніжному костюмі – подовженому жакеті та штанах прямого крою. Під класичний аутфіт Злата Огнєвіч підібрала чорні шкіряні ботфорти на підборах.

Однак головний акцент був на блискучому поясі, яким "Холостячка" прикрила повністю оголені груди. На ній не було ані блузи, ані сорочки, ані топа, лише жакет і блискучий аксесуар.

Фото Злати Огнєвіч у пікантному образі

Злата Огнєвіч з поясом на грудях / Фото з інстаграму "Холостячки"

Злата Огнєвіч з поясом на грудях / Фото з інстаграму "Холостячки"