Хіба карантин скасували: в Одесі на концерт білоруського репера прийшло 45 тисяч – відео

В Одесі 24 липня відбувся концерт репера з Білорусі Макса Коржа. Схоже, у Південній Пальмірі – багато прихильників цього виконавця, адже на стадіон "Чорноморець" прийшло приблизно 45 тисяч людей.

Офіційно "Чорноморець" вміщує понад 34 тисячі осіб. Щоправда, на концертах його місткість збільшується. Адже люди не мають індивідуальних сидінь і переважна більшість стоїть не на трибунах, а на полі.

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Масове скупчення людей утворилося ще до концерту

Судячи з оприлюднених у мережі кадрів, натовпи людей почали сходитися ще перед початком заходу. Через це автомобілістам було важко проїхати на підступах до "Чорноморця".

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Щодо загальної кількості фанатів, то спершу говорили про 30 тисяч. А вже ближче до ночі почала з’являтися цифра 40 тисяч. Офіційних даних наразі немає.

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Потрапити на концерт було недешево. В останні дні перед заходом вартість квитків становила від 600 до 1349 гривень. Найдешевшими були місця на трибунах, найдорожчою – фан-зона біля сцени. У день виступу артиста ціни ще трохи зросли.

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Додамо, що колишній рекорд належав "Океану Ельзи". В 2014 році виступ українського гурту на День Конституції в Одесі зібрав від 40 до 50 тисяч. Тоді люди щільно заполонили не лише фан-зону на полі "Чорноморця", а і трибуни.

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А як же карантин

Хоча і Україна перебуває в зеленій зоні, карантин ще досі тут діє, як і не втратили чинності певні обмеження. Щодо концертів, то заповненість залів має становити 2/3 від загальної кількості місць. Мовиться передусім про відкриті майданчики.

Якщо ж врахувати, що для концертів місткість "Чорноморця" розширюють, 2/3 все одно має бути меншим ніж 45 тисяч.

Торік Одеса також потрапила у скандал через масові гуляння. На початку вересня 2019-го тисячі людей без дотримання карантинних правил танцювали на концерті до дня міста. Це неабияк розлютило колишнього очільника МОЗ Максима Степанова.



Україна – в зеленій зоні: які обмеження діють / Інфографіка 24 каналу