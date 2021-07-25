Офіційно "Чорноморець" вміщує понад 34 тисячі осіб. Щоправда, на концертах його місткість збільшується. Адже люди не мають індивідуальних сидінь і переважна більшість стоїть не на трибунах, а на полі.

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Масове скупчення людей утворилося ще до концерту

Судячи з оприлюднених у мережі кадрів, натовпи людей почали сходитися ще перед початком заходу. Через це автомобілістам було важко проїхати на підступах до "Чорноморця".

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Щодо загальної кількості фанатів, то спершу говорили про 30 тисяч. А вже ближче до ночі почала з’являтися цифра 40 тисяч. Офіційних даних наразі немає.

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Потрапити на концерт було недешево. В останні дні перед заходом вартість квитків становила від 600 до 1349 гривень. Найдешевшими були місця на трибунах, найдорожчою – фан-зона біля сцени. У день виступу артиста ціни ще трохи зросли.

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Додамо, що колишній рекорд належав "Океану Ельзи". В 2014 році виступ українського гурту на День Конституції в Одесі зібрав від 40 до 50 тисяч. Тоді люди щільно заполонили не лише фан-зону на полі "Чорноморця", а і трибуни.

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А як же карантин

Хоча і Україна перебуває в зеленій зоні, карантин ще досі тут діє, як і не втратили чинності певні обмеження. Щодо концертів, то заповненість залів має становити 2/3 від загальної кількості місць. Мовиться передусім про відкриті майданчики.

Якщо ж врахувати, що для концертів місткість "Чорноморця" розширюють, 2/3 все одно має бути меншим ніж 45 тисяч.

Зверніть увагу! Торік Одеса також потрапила у скандал через масові гуляння. На початку вересня 2019-го тисячі людей без дотримання карантинних правил танцювали на концерті до дня міста. Це неабияк розлютило колишнього очільника МОЗ Максима Степанова.



Україна – в зеленій зоні: які обмеження діють / Інфографіка 24 каналу