Гурт KARNA випустив кліп "Добрий вечір" до Дня української мови і писемності: алегоричне відео

Український рок-гурт KARNA презентував новий відеокліп на пісню "Добрий вечір", де вшанував митців української інтелегенції XX століття. Реліз ролика запланували до Дня української мови та писемності, який українці відзначаються 9 листопада.

Новий відеокліп з'явився у ніч на 9 листопада під назвою "Добрий вечір" і його вже переглянули майже 80 тисяч разів на ютубі. Режисер відео Віктор Скуратовський зазначив, що у кліпі є чимало алегорій, які можна обговорювати годинами:

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"Добрий вечір" – це сьогоднішній стан української культури:

– це сьогоднішній стан української культури: Занедбаний театр – сьогоднішній стан української культури;

– сьогоднішній стан української культури; Монстри – діячі української культури, які незважаючи на свій стан та труднощі досі грають на сцені;

– діячі української культури, які незважаючи на свій стан та труднощі досі грають на сцені; Вівтар – пам’ять про українську інтелігенцію та творців культурної спадщини;

– пам’ять про українську інтелігенцію та творців культурної спадщини; Охоронець – образ людей, які не дозволяють занепасти театру;

– образ людей, які не дозволяють занепасти театру; Студентка – молодь, яка в своїй більшості не знайома із творцями та предками культури;



Гурт KARNA випустив кліп "Добрий вечір" / Фото пресслужби колективу

Вівтар – це серце кліпу, символ яким творці відео хотіли підкреслити, що український народ – це не "кріпаки і шаровари", а повноцінна нація з власною інтелігенцією, яку систематично знищували протягом XX століття. Щодо вівтаря, то він є збірним образом освіченої інтелігенції, серед якої були письменники, педагоги, композитори, адвокати, науковці та підприємці, зокрема й землевласники. На вівтарі можна побачити фото таких українських діячів, як Івана Огієнка, Гната Хоткевича, Леся Курбаса, Соломію Крушельницьку, Марію Заньковецьку, Ольгу Кобилянську та багато інших.

У зйомках відеокліпу взяли участь справжні актори, а сам ролик може претендувати на повноцінний мініфільм.

KARNA – Добрий вечір: дивіться відео онлайн

Текст пісні "Добрий вечір" гурту KARNA:

Добрий вечір тим, хто ще не спить,

І тобі, сивий астроном.

Хай насниться вам, як гай шумить,

І поля з медом-молоком.

Хай дорога гладко стелиться

Водію, що спішить домів.

Хай тобі ніч буде ясная,

Шли привіт всім містам,

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір тим, хто ще не спить,

І тобі, хто став янголом.

Хай запахне вам, як піч димить,

Прилетить лелека з малюком.

Хай чарівний горщик вариться

І пливе каша по хатам.

Хай кохані більш не сваряться,

Всім тепла, рідним і батькам.

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам...

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам!

Добрий вечір вам...