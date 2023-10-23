Серед учасників – двоє військових: стало відомо, хто пройшов у фінал "Голосу країни-13"

Протягом двох тижнів учасники "Голосу країни-13" змагалися між собою. 22 жовтня стали відомі імена 8 учасників, які пройшли у фінал. Найбільше фіналістів у своїх командах мають тренери Надя Дорофєєва та Юлія Саніна.

Серед учасників є двоє військових – Юрій Городецький та Михайло Панчишин, передає 24 Канал. Останній з них пережив пекло у Бахмуті й тепер комісований за станом здоров'я.

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Як обирали фіналістів

Цього року змінилися правила у шоу – учасники "Голосу країни" з різних команд змагалися між собою. Під час ефіру тренер кидав виклик іншому тренеру, виставляючи свого учасника.

Зірковий наставник мав прийняти виклик та запросити на сцену вокаліста зі своєї команди. На сцені учасники по черзі співали підготовлені пісні, а переможця "кросбатлу" обирали глядачі в залі, шляхом голосування у застосунку.

Хто пройшов у фінал "Голосу країни-13"

Перший півфінал пройшов минулого тижня. До наступного етапу дійшли лише четверо учасників:

Анастасія Чабан (команда Івана Клименка),

Михайло Панчишин (команда Артема Пивоварова),

Влад Пелих (команда Юлії Саніної),

Роман Панченко (команда Наді Дорофєєвої).

А 22 жовтня відбувся другий півфінал. У "кросбатлах" перемогли ще четверо співаків:

Майрамік Авоян (команда Наді Дорофєєвої),

Галина Печеніжська (команда Юлії Саніної),

Христина Старікова (команда Юлії Саніної),

Юрій Городецький (команда Наді Дорофєєвої).