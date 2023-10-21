Від народних до "Скрябіна" та "Океану Ельзи": які українські пісні вкрали росіяни

Росія всю свою історію нахабно грабувала українців та видавала крадене за своє. Навіть у музиці росіяни скопіювали десятки мотивів чи просто переклали наші пісні.

Вони "копіювали" українські композиції колись, і продовжують робити це зараз. 24 Канал дізнався, які українські пісні вкрали росіяни.

Цікаво Яким російським зіркам заборонено в'їзд в Україну: повний перелік

Українські народні пісні

Росія здавна крала українські пісні, видаючи їх за свої. Зокрема, серед російської музики можна побачили багато перекладених українських народних пісень:

"Повстань, повстань, народе мій" – "Вставай, страна, огромная".

"В саду осіннім айстри білі" – "Вот кто-то с горочки спустился".

"Ех, яблучко" – "Эх, яблочко!"

"Ой мороз, мороз, не студи мене" – "Ой мороз, мороз, не морозь меня".

"Чуєш мій друже, славний юначе" – "Смело мы в бой пойдём за власть советов".

"Розпрощався стрілець" – "Там вдали, за рекой".

Крадіжку деяких пісень росіяни навіть не намагалися приховати, вони замінили у них кілька українських слів ("Любо, братці, любо", "Їхали хозари", "Поручик Голіцин").

Go_A – SHUM

Українська пісня, з якою гурт брав участь у "Євробаченні", стала популярною далеко за межами України. Втім, росіяни внесли свої корективи.

Жителі країни-агресорки спробували перекласти хіт, щоб видати за свій. Так у Росії хіт SHUM звучить так: "Приходи скорей, веснянка, да поторопись-ка, а мы выйдем на лужайку – будем веселится".

Пісня гурту Go_A – SHUM російською мовою: відео

Пісні гурту "Океан Ельзи"

Схоже, росіяни захоплюються треками українського гурту, бо вирішили "мати" їх і собі. Проте замість того, щоб створити щось власне, просто вкрали наші.

Вони переспівали пісню "Обійми", де мають рядки "Когда настанет день, закончится война". Але ще дивніше звучить російською мовою хіт "Не твоя війна", де залишили деякі українські слова.

Пісня гурту "Океан Ельзи" – "Не твоя війна" російською мовою: відео

Христина Соловій – "Тримай"

Трек української співачки нахабно вкрав російський репер. Чоловік залишив приспів від Христини, а замість куплетів додав свій реп російською мовою.

Цікаво, що Соловій не давала права на пісню. Артистка написала про це у соцмережах. Після цього їй написав росіянин, бо забажав отримати права, але вона відмовила.

Пісня Христини Соловій – "Тримай" російською мовою: відео

Пісні Кузьми Скрябіна

Росіяни вкрали і ліричну пісню Кузьми Скрябіна "Мам". Якийсь Дмітрій Швєц переспівав композицію, поклавши в основу кліп з російськими мобілізованими солдатами.

Пісня Кузьми Скрябіна – "Мам" російською мовою: відео

Серед відео "митця" є багато інших перекладених треків Кузьми – "Місця щасливих людей", "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама" тощо.

Цей же Дмітрій зробив кавер на пісню гурту "Антитіла" – "В той день, коли закінчиться війна". Свою версію пісні він присвятив "ветеранам війни та тим, хто воює".

Пісня гурту "Антитіла" російською мовою: відео

Деякі спроби росіян були геть невдалі. Зокрема, вони намагалися перекласти рядки з популярного хіта "Червона Рута" як "алєнькій цвєточєк".

Тут лише кілька прикладів привласнення авторства українських пісень чи їх спотворення. Насправді їх набагато більше, і з року в рік росіяни продовжують красти українські пісні та фільми.