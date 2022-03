Фонд Маші Єфросиніної розпочав збір коштів для гуманітарної допомоги в Україні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна у час війни залишається в Києві. Роботу свого благодійного фонду вона наразі направила на збір коштів для допомоги жінкам, дітям, людям похилого віку.

Україна вже 9 днів потерпає від російської навали. Кожен намагається зробити все можливе для того, щоб допомогти українській армії й тим, хто втратив дім або був вимушений покинути його через постійні обстріли.

Дивіться також Маша Єфросиніна дала емоційне інтерв'ю штабу Навального: "Росія перетворюється в концтабір"

Маша Єфросиніна допомагає жінкам, дітям і літнім людям

На час воєнних дій Маша Єфросиніна прийняла рішення перекваліфікувати роботу свого благодійного фонду для закупки ліків, їжі та інших гуманітарних продуктів для жінок, дітей та людей літнього віку.

Зараз всі охочі жінки з дітьми, які перебувають в місцях для постраждалих від насильства, за можливості евакуюються. Зараз є команди волонтерів, потрібні лише кошти! Маша Єфросиніна поділилася номерами рахунків для операцій у трьох видах валют:

Рахунок в євро

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name ФОНД МАША ГО

IBAN Code UA273052990000026003006814836

Назва банку/Name of the bank JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address UA 01033 м Київ вул Саксаганського б.27б кв.43

Рахунок в доларах

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name ФОНД МАША ГО

IBAN Code UA313052990000026002036802057

Назва банку/Name of the bank JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address UA 01033 м Київ вул Саксаганського б.27б кв.43

Рахунок в гривнях

Одержувач платежу: ГО ФОНД МАША

Код отримувача: 44150335

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA193052990000026002036802273



Маша Єфросиніна оголосила про збір коштів / Фото з інстаграму ведучої

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!