Фіналістка "Холостяка-10" завела мережу еротичним образом у мереживній білизні: спекотне фото

Фіналістка 10 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Дана Оханська вкотре розбурхала уяву користувачів мережі еротичним кадром. Вона звабливо позувала на камеру у мереживній білизні смарагдового кольору.

Дана Оханська запам'яталася глядачам "Холостяка", як одна з найвідвертіших учасниць 10 сезону. Вона не соромилася читати еротичні вірші, говорити про секс та сміливо заявляла про свої почуття. А ось в інстаграмі дівчина активно публікує відверті фото, де показує оголене тіло.

Сексуально Христина з "Холостяка-10" еротично позувала на ліжку у мереживній білизні: гарячі фото

Спекотне фото Дани Оханської

На одній зі світлин власниця модельної агенції сексуально позувала, лежачи на жовтому кріслі. Для еротичної фотосесії вона обрала комплект смарагдової мереживної білизни, що складався з трусиків з високою посадкою та бюстгальтера, який оголив груди.

Волосся Дана вклала рівно, воно спадало на обличчя. Макіяж дівчини був у коричневих відтінках. Оханська звабливо дивилася в камеру та демонструвала принади розкішного тіла.



Сексуальний образ Дани Оханської / Фото з інстаграму Дани Оханської