Ексдружина Дзідзьо показала пікантні вигини в яскравому бікіні: гаряче фото

Колишня дружина Дзідзьо співачка SLAVIA опублікувала нове пікантне фото. Вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи бездоганну фігуру.

Колишня дружина артиста Дзідзьо після розлучення почала практично нове життя. Вона багато часу приділяє собі й часто відпочиває. Днями SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) оприлюднила нове спекотне фото з відпочинку та розбурхала уяву шанувальників.

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Пікантне фото SLAVIA

Співачка позувала перед об'єктивом в басейні, демонструючи спокусливі вигини. Вона заплющила очі та релаксувала у воді. Для нового фото вона обрала яскравий купальник, що складався з червоних трусиків та білого ліфа. Вбрання вдало підкреслювало бездоганну фігуру артистки.

SLAVIA розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі зірка зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі тушшю та нафарбувала губи рожевою помадою.



SLAVIA в бікіні / Фото з інстаграму зірки

У підписі до фото артистка запропонувала шанувальникам написати свої варіанти, як назвати світлину. Фоловери ділилися думками: