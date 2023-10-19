Джоан Роулінг розповіла, що ХАМАС викрав 12-річну фанатку Гаррі Поттера: дівчину знайшли мертвою

12-річну Ною Дан знайшли мертвою після того, як ХАМАС взяв її в заручники. Раніше про неї писала Джоан Роулінг: дівчинка була фанаткою "Гаррі Поттера".

15 жовтня уряд Ізраїлю сповістив, що ХАМАС викрав 12-річну ізраїльтянку Ною Дан та взяв її у заручники разом з бабусею Кармелою. Через кілька днів знайшли їхні тіла.

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Джоан Роулінг поширила історію викрадення дівчинки з аутизмом

Ізраїльський уряд розповів про 12-річну Ною як добру та веселу дитину та щиру фанатку Гаррі Поттера. Дівчинку з аутизмом забрали до Сектору Гази. Допис про її викрадення поширила Джоан Роулінг. Письменниця засудила викрадення дітей.

Викрадення дітей є мерзотним і абсолютно невиправданим. Зі зрозумілих причин ця фотографія мене вразила. Нехай Ноя та всі заручники, захоплені ХАМАС, швидше повернуться в безпеці до своїх сімей,

– написала знаменитість.



Ноя Дан / Фото з соцмережі Х Ізраїля

12-річну Ною знайшли мертвою

Сьогодні, 19 жовтня, ізраїльський уряд сповістив про те, що Ноя та її бабуся Кармела загинули.

"Ми з жахом повідомляємо, що тіла Ної та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякуємо всім, хто поділився її історією, щоб допомогти нам повернути її додому. Наші серця розбиті", – написали на офіційній сторінці Ізраїлю у соцмережі Х (раніше відома як твітер).

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