15 жовтня уряд Ізраїлю сповістив, що ХАМАС викрав 12-річну ізраїльтянку Ною Дан та взяв її у заручники разом з бабусею Кармелою. Через кілька днів знайшли їхні тіла.
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Джоан Роулінг поширила історію викрадення дівчинки з аутизмом
Ізраїльський уряд розповів про 12-річну Ною як добру та веселу дитину та щиру фанатку Гаррі Поттера. Дівчинку з аутизмом забрали до Сектору Гази. Допис про її викрадення поширила Джоан Роулінг. Письменниця засудила викрадення дітей.
Викрадення дітей є мерзотним і абсолютно невиправданим. Зі зрозумілих причин ця фотографія мене вразила. Нехай Ноя та всі заручники, захоплені ХАМАС, швидше повернуться в безпеці до своїх сімей,
– написала знаменитість.
Ноя Дан / Фото з соцмережі Х Ізраїля
12-річну Ною знайшли мертвою
Сьогодні, 19 жовтня, ізраїльський уряд сповістив про те, що Ноя та її бабуся Кармела загинули.
"Ми з жахом повідомляємо, що тіла Ної та її бабусі Кармели були виявлені вчора. Дякуємо всім, хто поділився її історією, щоб допомогти нам повернути її додому. Наші серця розбиті", – написали на офіційній сторінці Ізраїлю у соцмережі Х (раніше відома як твітер).
Які зірки підтримують Ізраїль у війні з ХАМАС
- Співачка Мадонна поширила відео з наслідками вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїля. Вона підтримала Ізраїль та додала, що молиться за всіх постраждалих.
- Багато інших зірок викладають дописи на підтримку постраждалих в Ізраїлі: Наталі Портман, Барбара Стрейзанд, Кетрін Винник, Марк Гемілл.
- Зірка "Диво жінки" Ґаль Ґадот, яка народилась в Ізраїлі, не лише згадує про наслідки обстрілів своєї країни, але й активно розповідає про всі події та закликає міжнародну спільноту реагувати. Акторка служила в ЦАХАЛ два роки, а тому її можуть призвати на службу. Цю інформацію зірка наразі не підтверджує.
- Охоронець Тейлор Свіфт виявився колишнім членом Армії оборони Ізраїлю. Він повідомив, що повернувся додому та вступив у ЦАХАЛ. Чоловік заявив, що не може сидіти без діла у такий час.