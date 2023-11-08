Прихильниця зізналась у коханні Бену Аффлеку: неочікувана реакція Джей Ло потрапила на відео
8 листопада 2023, 20:10Читать новость на русском
Джерело:Page Six
Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес здивувала відповіддю на слова прихильниці її чоловіку, Бену Аффлеку. Вона досить різко поставила фанатку на місце.
У мережі з'явився ролик, який зняли журналісти біля дорогого закладу Лос-Анджелеса. Папараці помітили, як зіркове подружжя Бена Аффлека та Дженніфер Лопес сідало в автомобіль.
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Дженніфер Лопес емоційно відповіла фанатці свого чоловіка
Видання Page Six оприлюднило ролик, у якому видно, що Бен Аффлек йде сідати за кермо. У цей момент з автівки, що проїжджала повз, хтось вигукнув: "Бен, я тебе люблю!".
На таке зізнання у коханні Джей Ло не забарилась з реакцією. Вона відповіла дещо нецензурно.
Назад, с*чка, – сказала співачка та засміялась.
Що відомо про стосунки Лопес і Аффлека
- На днях Дженніфер Лопес поділилась секретом стосунків з актором Беном Аффлеком. Акторка зазначила, що він змушує її відчувати себе цінною. Саме кохання допомогло Лопес прийняти себе повністю.
- У серпні Джей Ло привітала Бена Аффлека з річницею весілля. Вони відзначили першу річницю шлюбу.
- Зіркова пара одружилася у Лас-Вегасі у липні 2022 року. Після весілля подружжя відправилось у романтичну подорож до Парижу.