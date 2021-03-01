Дженніфер Лопес з рельєфними формами тіла показала пікантне фото зі спальні

Американська співачка Дженніфер Лопес зараз відпочиває на райському курорті в Домінікані. Там жінка не лише засмагає, плаває і насолоджується відпусткою з коханим Алексом Родрігесом, а й не забуває про спорт. Відтак, жінка вирішила показати результати своїх тренувань на звабливому фото.

Як і багато інших зірок, Дженніфер Лопес займається розробкою косметичних і доглядових засобів для тіла. Тому її новий засіб JLO BEAUTY для тіла вже доступний для продажу. Однією з перших на собі його випробувала незрівнянна Джей Ло.

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Для презентації новинки Лопес одягнула сексуальний купальник білого кольору з високою посадкою бікіні, глибокою зоною декольте та вирізами по боках. Лінії купального костюма ідеально підкреслили рельєфність тіла співачки. Відомо, що Дженніфер чимало часу проводить у спортзалі і в танцювальному залі, тому її спортивні форми вражають усіх її прихильників.

Своє волосся Дженніфер закрутила у домашній, дещо недбалий пучок, а завершила look улюбленими сережками-кільцями золотистого кольору. Зірка зручно вмостилась на ногах, сидячи на землі, а позаду неї видніється красива спальня з вілли у Домінікані.



Спокуслива Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Реакція фанатів

Селфі-фото у дзеркалі розбурхало уяву багатьох прихильників:

"Вау, крихітко!"

"Гаряче!"

"Ви відкрили джерело молодості. Коли ви поділитесь ним з нами?"

"Вам справді 51 рік? Не для мене... Богиня".

"Гаряча матуся!"

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