На відміну від Кароль: Джамала у зливу дала концерт в Одесі – фото, відео

У суботу ввечері, 26 червня, Одесу накрило сильним дощем з грозою. У цей час в місті виступали дві популярні співачки – Тіна Кароль і Джамала. Якщо перша з них зі скандалом пішла зі сцени, то друга – виконала концертну програму до кінця.

37-річна Джамала зізналась, що на її концерті в Одесі вирували стихії. Спочатку була шалена спека, згодом – сильний вітер, який зносив усе на своєму шляху, а тоді лляв дощ. Однак як співачка, так і глядачі не злякалися зливи. Артистка продовжувала співати під дощем, а публіка просто підійшла ближче до сцени.

До теми Тіна Кароль пішла з концерту в Одесі через зливу: відео

Ми плакали, сміялися, танцювали. Лякалися блискавок, але продовжували проводити з вами час. Адже хороший концерт – це "справа двох", комбо публіки з музикою,

– поділилась емоціями Джамала.

Вона додала, що злива була такою сильною, що залила мікрофон, радіосистему та іншу техніку. Однак, на думку Джамали, це мінімальні втрати, адже вона отримала значно більше – шалений заряд енергії від шанувальників, на зустріч з якими чекала так довго.

"З втрат – тільки мікрофон, покупка нового неминуча. З надбань – спогад на все життя", – завершила співачка.

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Реакція мережі

Фани Джамали, які були присутні на концерті, засипали її компліментами та охрестили концерт під дощем найкращим у своєму житті: