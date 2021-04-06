Дуа Ліпа показала пишні сідниці на пляжі Мексики: пікантні фото

Джерело:інстаграм Дуа Ліпи
Британська співачка Дуа Ліпа, схоже, нещодавно відпочивала зі своїми рідними на мексиканському узбережжі. Вона опублікувала кілька чарівних світлин, під якими зазначила, що сумує за тим часом.
На радісних фото щаслива і безтурботна Дуа Ліпа плавала в океані, ніжилась під гарячим сонцем і ховалась під пальмами, грала у карти та читала книги. Вона зізналась, що сумує за сходом сонця о 4 ранку.
Варто побачити Неймовірно гаряча Дуа Ліпа показала фото перед виходом на сцену Греммі
Фанати припустили у коментарях, що зірка відпочивала у Тулумі, Мексика.
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Там вона і продемонструвала відмінну фігуру, яку відзначили на інстаграм-сторінці бренду купальників Емілі Ратажковскі Inamorata. На фото Дуа Ліпа лежить на лежаку з рушником, знявши зі спини бретельки бюстгальтера. Щоправда, її пишні сідниці не могли не привернути увагу фанатів.
"Пляжний кролик Дуа Ліпа в трусиках Las Olas", – символічно у великодній день 4 квітня підписали фото представники бренду.