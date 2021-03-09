Дружина Володимира Остапчука засвітила груди в бікіні: гаряче фото

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк не соромиться оголюватися перед великою аудиторією прихильників. Вона поділилась новим фото, де постала в бікіні.

Зваблива дружина українського шоумена Христина Горняк показала, як провела 8 Березня. Вона разом із Володимиром Остапчуком відвідала спа-готель з дельфінами, де насолодилась елітним відпочинком у свято.

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Відверте фото Христини Горняк

Принагідно дружина телеведучого влаштувала гарячу фотосесію. Вона приміряла монобікіні кольору хакі з оригінальними вирізами в зоні декольте. Відвертий купальник дозволив Христині похизуватися пружними грудьми. Але не меншу увагу привертали стрункі ніжки нотаріусині та її тонка талія.

Зверху дружина Остапчука накинула сірий халат, який ефектно виглядав на фото. Христина Горняк доповнила сексуальний образ сережками-кільцями, браслетом на нозі та сонцезахисними окулярами. Волосся нотаріусині було вологим, що додавало пікантної нотки кадрові. Христина постала перед камерою без макіяжу, продемонструвавши натуральну красу.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Прихильники поділилися враженнями від еротичного фото дружини шоумена: