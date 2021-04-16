Дружина Дмитра Ступки позувала топлес, прикривши груди руками: гаряче фото 18+

Дружина відомого українського актора Дмитра Ступки – Поліна Логунова разом із донькою відправилася на відпочинок в Домінікану. Вона публікує в мережі спекотні кадри, а на одному з них навіть показала повністю оголене тіло.

Пікантні знімки Поліни Логунової викликають справжній фурор в мережі. Поки її обранець працює в Києві, жінка насоложується теплими днями на березі океану. Вона не втрачає нагоди похизуватися розкішними формами свого тіла.

Спекотно Дружина Дмитра Ступки засвітила великі груди на відпочинку в Домінікані: пікантне відео

Фото оголеної дружини Дмитра Ступки

Провокативний кадр зіркова дружина зробила в готельному номері. Вона сфотографувалася в дзеркалі, перед яким постала повністю оголеною. Ймовірно, Поліна тільки-но вийшла з душу, оскільки її волосся мокре. Це додало образові Логунової ще більше сексуальності.

Однак, основна увага прихильників прикута все-таки до оголеного тіла знаменитості. Вона прикрила пишні оголені груди рукою і сфотографувалася так, щоб не було видно інших інтимних зон.



Оголена дружина Дмитра Ступки / Фото з інстаграму Поліни Логунової