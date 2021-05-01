Дружина Остапчука зблизька показала великі груди у зухвалому вбранні

Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк поділилась еротичним роликом, де продемонструвала пишні груди. Сміливий образ розбурхав уяву прихильників.

Дружина Володимира Остапчука оприлюднила спекотне відео на особистій сторінці. Спочатку Христина Горняк позує перед камерою як для фото, а потім об'єктив наближається до грудей нотаріусині та демонструє їх зблизька.

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Зухвалий образ дружини Остапчука

Для відвертої зйомки Христина Горняк обрала сміливий літній аутфіт. Вона постала у яскраво-рожевому купальнику, що підкреслював пишні груди, ніжних широких штанах та білій сорочці зверху.

Такий look вдало доповнювали деталі: чорна сумка, золоті лаконічні сережки та стильні сонцезахисні окуляри. Також дружина телеведучого розпустила волосся та зав'язала на голову блакитну смугасту хустину як бандану. На обличчі вона зробила непомітний макіяж з акцентом на природності.

"Попросила подругу зробити фото, а вона по-своєму розставила акценти", – написала Христина під роликом.

Користувачі мережі залишилися у захваті від еротичного відео дружини Володимира Остапчука: