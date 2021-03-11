Дружина Григорія Решетника вразила розкішною фігурою у бікіні: фото

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника – Христина вразила відвертістю. Жінка постала перед камерою у звабливому темно-синьому бікіні та показала бездоганну фігуру після пологів.

Христина Решетник 3 місяці тому втретє стала мамою. Тепер зіркова дружина оприлюднює фотографії, де показує розкішну фігуру.

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Христина опублікувала фото з роздягальні. Ймовірно, вона прийшла на плавання і зробила декілька кадрів перед тренуванням.

Спокусливі фото Христини Решетник

Знаменитість постала перед камерою у темно-синьому суцільному купальнику, що мав тонкі білі смужки на талії. Вбрання підкреслило пишний бюст жінки та її довгі ноги.

Волосся Решетник вклала рівно та забрала набік. На обличчя вона не наносила косметику. Довершила look мінімалістичними сережками та підвісками. Як завжди, Христина мило усміхалася.

"Я за природну красу, а ви?", – запитала у публікації знаменитість.

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У коментарях підписниці Христини погоджуються з її думкою щодо натуральної вроди і залишають на її адресу багато приємних слів.