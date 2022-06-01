Друкована версія журналу "ШО" закрилась після 17 років роботи

Український журнал про сучасну культуру "ШО" припинив роботу. Головний редактор Олександр Кабанов повідомив, що сайт видання продовжить працювати, читачі не зможуть читати лише друковану версію.

Про зупинку друку журналу стало відомо наприкінці травня. Видання випускало свої щоквартальні примірники впродовж 17 років. За словами головного редактора, причиною такою рішення стала війна в Україні.

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Журнал про сучасну культуру "ШО" – закрито. У паперовому вигляді точно. Сайт ще працює у повноцінному режимі. Але тепер я та мої співробітники остаточно безробітні. Так. Війна і Путін, будьте ви прокляті,

– написав Кабанов.

Чоловік додав, що колись знайде у собі "душевні та фізичні сили" та розповість про історію журналу та його героїв, адже у них була велика епоха.



Олександр Кабанов з примірниками журналу "ШО" / Фото з фейсбуку редактора

Останній примірник журналу вийшов у лютому 2022 року під назвою "Умбра I". На ньому постав український живописець Владислав Шерешевський.



Останній випуск журналу "ШО", який вийшов у 2022 році / Фото з офіційного сайту видання

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Журнал "ШО": історія видання

Видання існує вже 17 років, свою роботу він розпочав у Києві у 1995 році. Головний редактор розповідав, що першочергово проєкт "ШО" був запланований як гуманітарний проект, спрямований на розширення українського культурного простору. Видання друкувалось українською та російською мовами. У ньому журналісти розповідали про сучасні кіно, літературу, музику, театр тощо. Вони були розміщені у рубриках: "ШО смотреть" (арт, театр, кіно), "ШО слушать" (музика) і "ШО читать" (література).

Також у виданні був розділ самвидаву (розділ "Шоиздат"), де письменники презентували свої літературні твори. З 2011-го "ШО" виходив у книжковій обкладинці, а під егідою видання певний час проводили міжнародний літературний фестиваль "Київські Лаври". Героями видання ставали відомі письменники, поети, виконавці, живописці та представники інших креативних індустрій.