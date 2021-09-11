Кожне місто має своїх героїв і тих, хто несе славу про нього далеко за його за межами. Дніпро – не вийняток. Тож, до такої врочистої події, як День міста Дніпра, Showbiz 24 зібрав для вас добірку талановитих й зіркових дніпрян.

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Знамениті жителі міста Дніпра

Олесь Гончар

Видатний письменник і класик української літератури Олесь Гончар народився 3 квітня 1918 року у селі Ломівка, яке зараз увійшло у територію сучасного Дніпра. Письменницький шлях Гончара не був з легких, адже його твори суворо забороняли й самого автора вважали мало не ворогом держави.



Відомі дніпряни: Олесь Гончар / Фото UKRINFORM

Знаменитий "Собор", який Олесь Гончар написав і видав у 1968 році, обурив і підірвав своєю правдою радянську систему. Саме цей твір Олеся Гончара представники української діаспори декілька разів висували на Нобелівську премію. Письменник творив до кінця життя й залишив по собі вагомий доробок:

Трилогія "Прапороносці";

"Людина і зброя";

"Берег любові";

"Чим живемо: На шляхах до українського Відродження"

"Тронка" й інші.

Лія Ахеджакова

Радянська і російська актриса театру і кіно народилася у Дніпрі, однак в дитинстві Ахеджакова переїхала жити у Росію. Там Лія побудувала кар'єру успішної акторки, але батьківщину й власну домівку артистка не забуває.



Відомі жителі міста Дніпра: Лія Ахеджакова / Фото MK RU

Попри роботу у російському кінематографі, Ахеджакова не приховує своєї проукраїнської позиції й завжди активно виступає на захист України.

Зірка культових радянських фільмів "Службовий роман" та "Іронія долі" гостро засуджує анексію Криму й навіть від імені Росії взяла на себе відповідальність за збитий над Донецькою областю пасажирський літак МН-17 у липні 2014 року.

Костянтин Войтенко

Ще одним зірковим дніпрянином є відомий актор та зірка комедійного серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко.



Зіркові дніпряни: Костянтин Войтенко / Фото з інстаграму актора

Окрім роботи на телебаченні, Костянтин працює у Київському новому драматичному театрі на Печерську. Нещодавно актор спробував свої сили у танцювальному мистецтві, адже став учасником телешоу "Танці з зірками".

Максим Бородін

Одним із найпомітніших авторів сучасного Дніпра є Максим Бородін. У 1999 році поет став співзасновником дніпровського альманаху своєчасної літератури "СТЫХ", який проіснував до 2009 року.



Відомі дніпряни: Максим Бородін / Фото з фейсбуку поета

За освітою Бородін – інженер-будівельник й навіть є кандидатом технічних наук, однак це не заважає йому плідно займатись письменництвом. Здебільшого талановитий автор пише російською мовою й в особливій манері, адже ритмічність його віршів чимось нагадує "стрибки м'ячика".

Твори Максима Бородіна мають популярність у читацьких колах, бо перекладені італійською, болгарською і польською мовами. Також є й український переклад віршів, який зробив інший відомий письменник – Сергій Жадан.

Девід Аксельрод

Співак Девід Аксельрод, колишнє ім'я якого Володимир Ткаченко, також є уродженцем міста Дніпра. Перший серйозний крок у співочу кар'єру Аксельрод зробив, коли пройшов на телепроєкт "Шанс", після перемоги у програмі "Караоке на Майдані".



Відомі жителі Дніпра: Девід Аксельрод / Фото з інстаграму співака

Пізніше виконавець пройшов кастинг проєкту "Ти – зірка" національного відбору до конкурсу Євробачення-2006, де увійшов до четвірки фіналістів.

У 2011 році Девід вирішив показати свій винятковий талант у першому сезоні шоу "X-фактор", де одразу отримав чотири "так" від суддів, і у подальшому дійшов до числа фіналістів. Також виконавець брав участь у 9 сезоні співочої телепрограми "Голос Країни", й виступав там під наставництвом Тіни Кароль.

Навесні 2020 року Девід презентував пісню Horizon, з якою пішов на Національний відбір конкурсу Євробачення-2020. У другому півфіналі чоловік отримав третє місце і пройшов у фінал. Отримавши 3 бали від суддів та 2 від телеглядачів, виконавець посів 4 сходинку у фіналі.

Девід Аксельрод – Horizon: дивіться відео онлайн

Ігор Щупак

Непересічною постаттю Дніпра є Ігор Щупак. Будучи кандидатом історичних наук та директором Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума", Щупак не лише досліджує, аналізує і описує історичні події пов'язані з трагедією Голокосту, а й долучається до підтримки й створення нових наукових центрів у Дніпрі.



Видатні дніпряни: Ігор Щупак / Фото з фейсбуку науковця

Ігор Щупак плідно співпрацює із закордонними колегами-науковцями, адже є членом канадської Ради директорів UJE – Ukrainian Jewish Encounter, членом українсько-німецької та українсько-польської комісій істориків.