Оголила сідниці: Демі Роуз завела мережу сексуальним фото 18+

25-річна британська модель вкотре оприлюднила еротичну світлину. Вона постала перед камерою спиною, демонструючи величезні оголені сідниці.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

За особистою сторінкою Демі Роуз в інстаграмі стежать майже 16 мільйонів користувачів мережі. Фоловери з нетерпінням чекають на нові звабливі публікації улюблениці й вона щодня ділиться сексуальними фотографіями.

Спекотно Демі Роуз засвітила пишні груди та сідниці у відвертому вбранні: гарячі фото

Днями Демі Роуз позувала на камеру на тлі красивої природи та блакитного неба. Вона продовжує вражати відвертістю, адже для фотосесії обрала спокусливе вбрання.

Зірка зображена на знімку у відвертому обтислому боді коричневого кольору. Такий look гарно підкреслив пишні принади розкішної фігури Демі. Роуз обрала ракурс, який показав її пружні оголені сідниці. Цим знаменитість завела мережу.

Довге розкішне волосся модель зібрала у незвичну зачіску – заплела у косу. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах.



Демі Роуз оголила пишні сідниці / Фото з інстаграму Демі Роуз