Демі Роуз позувала в ліжку в прозорій білизні: еротичне фото

Британська модель Демі Роуз вразила прихильників новими гарячими фото. Вона влаштувала зйомку в ліжку, позуючи в розкішному комплекті білизни. Завдяки прозорим вставках великі груди красуні виглядали ще еротичніше.

За профілем Демі Роуз в інстаграмі стежать 16 мільйонів користувачів з усього світу, цікавість яких блогерка ледь не щодня підігріває сексуальними світлинами. Для фото вона обирає відверті вбрання з пікантними декольте і розрізами, однак найбільший шквал коментарів і лайків викликають кадри, на яких знаменитість напівоголена.

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Фото Демі Роуз в прозорій білизні

В розкішному маєтку на острові Ібіца модель влаштувала ранкову фотосесію в ліжку. На білій подушці та простирадлі вона позувала в самій білизні, не прикриваючи оголене тіло. На ній комплект ніжно-блакитного кольору з прозорими вставками. Бюстгальтер з мереживом сексуально підкреслив великі груди Демі Роуз, які вона зумисне випнула на камеру, а крихітні трусики не перекривали струнку талію.

У ліжко знаменитість звабливо вигнулась, прогнувши спину. Вона розпустила довге волосся, нанесла повсякденний макіяж з акцентом на очі та позувала, закинувши руку за голову. У кадрі надто спекотно виглядав не тільки пишний бюст, а й апетитні пружні сідниці. Форми моделі фоловери оцінили майже пів мільйоном лайків.



Демі Роуз в білизні / Фото Instagram / @demirose