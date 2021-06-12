Демі Роуз посвітила апетитними сідницями в молочній сукні: пікантне фото

Знаменита британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників гарячими знімками. Днями вона показала кадри у молочній сукні, крізь яку були видно спідню білизну.

Зваблива британка Демі Роуз майже щодня тішить багатомільйонну аудиторію еротичними світлинами. Дівчина не соромиться позувати у відвертих вбраннях, або ж зовсім оголеною. Нові світлини Демі Роуз набрали понад 300 тисяч вподобань.

Спекотно Демі Роуз показала груди у глибокому декольте: знімок у відвертій сукні

Пікантні фото Демі Роуз

Британська модель взяла участь у новій фотосесії на острові Ібіца, що в Іспанії. Вона грайливо позувала перед об'єктивом на широкій стежці. Демі Роуз для нового образу приміряла напівпрозору молочну сукню довжини максі на довгий рукав, крізь яку було видно спідню білизну.

Та це зовсім не бентежило знаменитість, навпаки, вона хизувалась пишними сідницями на камеру. Спокусливий аутфіт модель доповнила великим світло-коричневим капелюхом з торочками, який тримала в руках.

Демі Роуз розпустила пишне волосся та вклала його пляжними хвильками. На обличчі зірка зробила гарний макіяж, який вдало завершив образ. Вона підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи нюдовим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз