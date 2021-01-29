У рожевому топі: Демі Роуз оголила пишні груди – спекотне фото 18+

Пишногруда британська модель Демі Роуз похизувалася величезними формами. Вона позувала на камеру у відвертому вбранні, яке ледь прикрило інтимні зони її розкішного тіла.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

25-річна красуня продовжує розбурхувати уяву понад 15-мільйонної аудиторії користувачів мережі, які підписані на її особисту сторінку в інстаграмі. Щодня Демі Роуз публікує еротичні знімки, де показує оголене тіло.

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Демі Роуз є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться оголюватися перед камерою і на фотографіях завжди виглядає ефектно. Сексуальна дівчина відпочиває на сонячному іспанському острові Ібіці. Там вона влаштовує пікантні фотосесії у різноманітних образах.

На одному з останніх фото, які оприлюднила Роуз, вона позує у короткому сітчастому біло-рожевому топі з довгими рукавами. Таке вбрання Демі зав'язала на грудях, прикривши їх інтимні зони. Також гаряча британка одягнула рожеві мінітрусики від бікіні на зав'язках.

Довге розкішне волосся дівчина зібрала у високий хвіст. Серед аксесуарів її екстравагантний look доповнили рожеві сонцезахисні окуляри. На обличчі знаменитість зробила макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах.

Пишногруда Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз