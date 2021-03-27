Моделі Демі Роуз – 26: найгарячіші фото сексуальної британки 18+

Знаменита британська модель Демі Роуз святкує день народження. 27 березня їй виповнилося 26 років. Підбірку найвідвертіших фото сексуальної іменинниці, яка завоювала 16-мільйонну аудиторію в інстаграмі, дивіться на Showbiz 24.

Демі Роуз ніколи не соромилася роздягатися на камеру, проте за останній рік стала куди відвертішою з багатомільйонною армією прихильників. Навіть попри суворі карантинні обмеження модель влаштовувала спекотні домашні зйомки та вигадувала фантастичні ідеї для нових провокативних фотосесій.

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Ледь не щодня вона підігрівала інтерес публіки еротичними кадрами. Які світлини 26-річної зірки розбурхали мережу найбільше, дізнавайтеся далі.

Найгарячіші фото Демі Роуз

Наприкінці літа Демі Роуз переїхала з Великобританії на острів Ібіца, що в Іспанії. Відтоді вона багато подорожувала та знаходила мальовничі локації для нових зухвалих фотосесій. Блогерка вражала прихильників не лише фото в крихітних купальниках, а й оголеними кадрами. Вона прикривала сексуальне тіло руками та пелюстками троянд.