Даша Квіткова зачарувала еротичним образом на Мальдівах: фото

Успішна блогерка Даша Квіткова відпочиває разом із коханим, телеведучим Нікітою Добриніним на Мальдівах. Закохані насолоджуються відпочинком на узбережжі Індійського океану та активно ділять атмосферними світлинами з цього райського куточку планети. Даша не втрачає нагоди похизуватися фігурою у відвертому вбранні.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Народна улюблениця готується вперше стати мамою. Вона вже не приховує свій особливий стан. На особистій сторінці в інстаграмі Даша поширює фотографії, де позує у білизні, яка підкреслює її вагітний животик.

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Днями зіркова дружина позувала на білосніжному пісочку. Вона зробила неймовірно красивий кадр під час заходу сонця, який зачаровує.

Для фотосесії на острові дівчина обрала відверте вбрання. Квіткова постала перед камерою у комплекті красивої білої білизни, який складався з трусиків з високою посадкою та бюстгальтера.

Серед аксесуарів пляжний look майбутньої матусі доповнювала лаконічна підвіска. Довге волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну красу. Дівчина звабливо позувала, хизуючись ідеальною золотистою засмагою.



Даша Квіткова на Мальдівах / Фото з інстаграму Даші Квіткової