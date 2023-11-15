Даша Квіткова приголомшила фото в білизні та розсекретила свою вагу
Джерело:Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова показала, як виглядає її тіло після схуднення та довгої праці над собою. Вона назвала свої параметри та вагу.
Інфлюенсерка Даша Квіткова в інстаграм-сторіз вирішила розсекретити свої параметри та вагу. Вона похвалилась фігурою, над якою продовжує працювала.
До слова Нікіта Добринін відповів, чи розвінчався з Квітковою, і вперше заговорив про нові стосунки
Даша Квіткова показала відверте фото
Блогерка зізналась, що зараз зі зростом 165 сантиметрів важить 52 кілограми. Її бюст становить 86 сантиметрів, талія – 61, стегна – 96.
Порівнювала мою форму: якою я була і яка сьогодні. Це розрив! Крокуємо до цілі. М'язи ростуть,
– поділилась Даша Квіткова.
Інфлюенсерка не змогла не показати, яких результатів досягла. Вона опублікувала відверте фото у білосніжній білизні. Даша позувала перед дзеркалом.
Даша Квіткова / Фото з інстаграм-сторіз
Як схуднула Даша Квіткова
Після вагітності блогерка скинула близько 32 кілограмів. Спершу вона дотримувалась дієти, але вони не допомагали. Тому Даша пройшла обстеження та почала худнути з дієтологом та ендокринологом.