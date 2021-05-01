Даша Астаф'єва засвітила пишний бюст у мереживному ліфі: спекотне фото

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва не соромиться фотографуватися у відвертих образах. Цього разу вона потішила прихильників спекотними кадрами у бюстгальтері.

Одна з найвідвертіших українських моделей Даша Астаф'єва часто бере участь в гарячих фотозйомках, де постає у мінімальній кількості вбрання або ж повністю оголена. У своєму блозі артистка вкотре розбурхала мережу пікантним кадром.

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Еротичне фото Даші Астаф'євої

Нова спекотна світлина співачки зроблена у чорно-білому кольорі, який переважає на інстаграм-сторінці Астаф'євої, адже додає кадрам особливої перчинки.

Даша спокусливо позувала перед об'єктивом, демонструючи вигини тіла та пишні груди, які засвітила у прозорому мереживному бюстгальтері. Він ледь прикривав інтимні зони моделі, роблячи фото ще більш гарячим.

Даша Астаф'єва заплющила очі, насолоджуючись процесом зйомки. Її волосся було вкладене пишними хвильками, а на обличчі красувався макіяж. Модель підкреслила очі блискучими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала матовою помадою.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Реакція мережі

Прихильники українського секс-символа у захопленні від нових фото моделі. Фани вподобали знімки більш як 22 тисячі разів та написали безліч коментарів: