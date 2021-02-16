Гаряча Даша Астаф'єва випнула оголені груди в сітчастому боді: еротичні відео

Український секс-символ Даша Астаф'єва знялась у вкрай відвертій фотосесії. Модель позувала в сітчастому боді. Якщо трусики з високою талією вона одягла, то про бюстгальтер забула, тому ефектно показала великі оголені груди.

Майже 450-тисячну армію прихильників Даша Астаф'єва потішила новими еротичними відео. Напередодні Дня святого Валентина вона влаштувала спекотну зйомку та розбурхала мережу відвертим привітанням.

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Гарячий образ Даші Астаф'євої в сітчастому боді

У кадрі зірка постала в сітчастому боді чорного кольору та з закритим декольте. Вбрання вона довершила довгими чорними рукавичками та трусиками з високою посадкою, а на шию одягла масивне кольє. Однак усю увагу прихильників привернув бюст артистки, який вона залишила оголеним. Через сіточку сексуально просвічувалися апетитні груди Даші Астаф'євої.

Вона сперлась на стіну та звабливо вигиналася на камеру, випинаючи груди. Не менш спекотно виглядали стрункі ніжки та стегна моделі, які також потрапили в кадр. Вона позувала з об'ємними кучерями, що стали вже її фірмовою зачіскою.

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Не менш пікантним був й інший образ знаменитості. Даша Астаф'єва приміряла вишукане атласне боді з прозорою вставкою на грудях. Його модель поєднала з елегантними золотистими рукавичками та довгими сережками. Look завершила насичена червона помада на пухких губах.