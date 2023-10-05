Домашнє насильство: учасниця шоу "СуперМама" шокувала історією, як чоловік зламав їй ногу

Учасниця популярного шоу "СуперМама" приголомшила глядачів історією про домашнє насильство. Чоловік зламав їй ногу через сварку. Згодом сім'я виїхала з України.

Учасниця шоу через травму була недієздатною, тож її чоловік перетнув кордон як законний опікун дитини. Про такий інцидент жінка розповіла у шоу "Супермама".

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Чоловік зламав ногу дружині

Молода мама на ім'я Вікторія розповіла, що її коханий зламав їй ногу за те, що вона пізно повернулася з караоке, де була з подругами. Спочатку чоловік почав висловлювати дружині претензії, а потім напав на неї.



Віка на шоу "СуперМама" / Скриншот з відео

Вікторія почала кричати від болю, проте чоловік не повірив їй. Навіть після того, як лікарі швидкої підтвердили перелом ноги, він не вірив їм.

Дівчині довелося робити складну операцію. На рентгені виявили, що багато кісток було роздроблено. Зараз у її нозі титанова пластина та спиці з гвинтами.

Згодом чоловік учасниці приходив у лікарню та вибачився. Мама Віки радила їй написати заяву до поліції, проте вона відмовилася.

Я не хотіла впасти на плечі мами. Мій чоловік створив цю проблему, він мав мене обходжувати й це мало стати своєрідним покаранням для нього. Щоб він узяв на себе все повністю – побут, мене, дитину,

– пояснила Вікторія.

Після перелому чоловік на руках виносив Віку гуляти на вулицю, міняв пов'язки, готував їсти та займався сином. Тож зрештою дружина його пробачила.



Віка з чоловіком / Скриншот з відео

Чоловіку вдалося виїхав з України

Згодом пара виїхала до Польщі. Оскільки Віка на той момент ще була недієздатною, її чоловік виїхав з нею з України, як опікун маленької дитини.

"Тобто, якби не вся ця ситуація з ногою, то ми не виїхали б за кордон всією родиною", – додала учасниця.

Чоловік зламав ногу учасниці шоу "СуперМама": відео

Телеканал СТБ, який знімає шоу "СуперМама", назвав дії подружжя "приголомшливим лайфхаком". Водночас інші учасниці вирішили, що це маячня.

Реакція українців

А українців ця історія вразила. Вони не очікували побачити подібні зізнання на телебаченні під час війни:

"Я ох**ла від цієї історії і того, що її отак просто показують по ТБ зараз",

"Як таку хр*нь можна дивитися?"

"Я думаю, цю історію слід записати в словник як визначення слова "нікчема",

"Що ця жіночка нестабільна, що її чоловік".

"Саме жахливе, що вона з ним залишилася після такого".

"А так можна було?"

"Віко, ви травмуєте себе і психіку дитини. Жах".