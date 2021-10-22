У Дніпро зіркове подружжя приїхало з двома виставами – "Кармен-сюїта" та "Шахерезада". Якщо першу Катерина Кухар та Олександр Стоянов показали до кінця, то другу завершили на половині. Просто посеред спектаклю закрили завісу й зупинили музику. Як стало відомо згодом, хтось повідомив про замінування.

Читайте також Катерина Кухар позувала в романтичній фотосесії з чоловіком: кадри з театру

Ми були змушені перервати виставу "Шехерезада", тому що правоохоронці оточили театр і сказали, що будівля замінована. Таке перший раз у моїй практиці,

– заявила Катерина Кухар.

Вона додала, що правоохоронці в терміновому порядку евакуювали всіх глядачів, працівників і танцівників. На щастя, замінування виявилося фейковим.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов у виставі "Шахерезада" / Фото з пресслужби

У мережі Катерина Кухар вибачилась перед публікою і поскаржилась, що через пандемію та загрозу локдауну артистам і без того живеться несолодко. За її словами, подібні курйози ще більше підривають дух.

"Стоянов сьогодні на сцені не виконав свої коронні гранд піруети, але знамениті тури встиг. Я сьогодні не змогла померти для вас вдруге. Буде привід ще раз приїхати й повторити", – зауважила балерина.