У лицарських чоботях та повністю гола: зухвалі образи Cardi B у фотосесії глянцю 18+

Американська реперка Cardi B вразила епатажністю на титульній сторінці журналу Interview. Вона знялась повністю голою, прикривши інтимні місця руками з екстрадовгими нігтями.

Cardi B для Interview Magazine

28-річна реперка стала зіркою березневого випуску журналу Interview Magazine. Особливістю цього видання є те, що інтерв'ю у зірок беруть інші зірки, тому журналістом розмови виступила Мерая Кері. Авторами яскравих та дуже відвертих фото стали представники студії AB+DM.

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Для фотографій зірка одягнула дещо зухвалі та дуже сексуальні речі: лицарські ботфорти на підборах від Balenciaga, босоніжки Saint Laurent, сукню у формі двох змій від Area Couture та рукавички і спідницю David Koma. Її волосся було пишним та розпущеним, а макіяж відзначався довгими стрілками на очах. На її тілі було безліч татуювань, а родзинкою сексі-образів стали довгі золотисті нігті та металеві аксесуари до них.



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM

Cardi B про роботу в час пандемії

В інтерв'ю реперка поділилась залаштунками своєї роботи та розповіла, що в умовах пандемії її команда проходить тестування на COVID-19 по 3-4 рази на тиждень.

Ми завжди щось придумуємо разом. Припустимо, я хочу одягнути сорочку: я відправлю сорочку своєму стилісту, і він підбере образ. Потім я подзвоню своєму перукареві, і ми вирішимо, яка зачіска поєднується з одягом, тому що у нас не завжди однакові ідеї. Я репетирувала для музичного кліпу, і мені доводилося бути поруч з танцюристами, і ми проходили тестування практично кожен день. Це так дорого по бюджету,

– розповіла Cardi B про нові реалії роботи.



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM



Cardi B для Interview Magazine / Фото Interview Magazine, AB+DM