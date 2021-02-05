Співачка Фібі Бріджерс заявила, що в будинку Мериліна Менсона є "кімната для зґвалтувань"

Днями Еван Рейчел Вуд та ще четверо жінок звинуватили Мериліна Менсона в насильстві та аб'юзі. Слідом за ними співачка Фібі Бріджерс поділилась власними спогадами про рок-музиканта. Вона заявила, що в будинку зірки є "кімната для зґвалтувань".

Американська композиторка та виконавця ще підлітком потрапила в дім кумира й випадково почула про "кімнату для зґвалтувань" від нього самого. Так, 26-річна Фібі Бріджерс публічно підтвердила заяви жінок про насильницькі дії Мериліна Менсона та підтримала жертв рокера.

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У будинку Мериліна Менсона є "кімната для зґвалтувань"

Фібі Бріджерс, яка цього року номінована на "Греммі", зізналась, що в підлітковому віці була фанаткою Мериліна Менсона та навіть відвідала будинок артиста. Одну з кімнат у своєму маєтку він називав "кімнатою для зґвалтувань". Тоді дівчина сприйняла це як дурний жарт.

Я пішла до будинку Мериліна Менсона з друзями, коли була підлітком. Я була його великою шанувальницею. Він називав кімнату у своєму будинку "кімнатою для зґвалтувань", я думала, це просто його жахливе почуття гумору,

– написала співачка.

Вона також заявила, що про насильство з боку знаменитості знали й представники його лейблу Loma Vista Recordings та музиканти. Однак зараз вони вдають, що шоковані жахливими і жалюгідними діями рокера, та відмовилися від співпраці з ним. Фібі Бріджерс додала, що після звинувачень на адресу Мериліна Менсона вона більше не його фанатка.

"Я більше не його фанатка. Тепер я разом з усіма, хто висловився", – зазначила співачка.

Що відомо про скандал навколо Мериліна Менсона

Першою про насильство та аб'юз з боку рок-музиканта оголосила зірка серіалу "Світ Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд. 33-річна акторка зізналась, що в підлітковому віці Мерилін Менсон жахливо знущався, промивав мізки та змушував підкорятися. З подібними заявами про сексуальне та психологічне насильство виступили ще четверо жінок.

Натомість ексдружина співака модель Діта фон Тіз зізналась, що за сім років стосунків співак не проявляв до неї жодної агресії, а насильницьким проявам не було місця в їхньому шлюбі. Сам Мерилін Менсон свою провину заперечує та наголошує, що оприлюднені факти "спотворюють минуле".