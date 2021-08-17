Боба Ділана звинуватили у розбещенні дитини

Жінка повідомила, що інцидент трапився у 1965 році. Наразі невідомо, чому вона вирішила розповісти про це саме зараз, проте речник Ділана наголосив, що "заява 56-річної давності не відповідає дійсності та буде рішуче оскаржена".

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Секс-скандал з Бобом Діланом

Ім'я 68-річної позивачки не розсекречують, але відомо, що вона мешкає в штаті Коннектикут. Жінка звинувачує 80-річного артиста в розбещуванні, коли ще була дитиною.

У судовому позові зазначено, що чоловік використав статус музиканта, щоб дати дитині алкоголь та наркотики. Після цього він декілька разів сексуально знущався з неї та погрожував фізичним насильством.

Жінка поділилася, що розбещування відбувалося в помешканні Ділана в нью-йоркському готелі "Челсі". Також вона заявила, що співак:

завдав "серйозної психологічної шкоди та емоційних травм";

здійснював "хижі, сексуальні та протиправні дії";

став причиною "серйозних психічних страждань, мук, приниження, сорому та фінансових втрат".

Цікаво те, що позивачка подала документи до суду за день до завершення того періоду, який дозволяє притягнення до відповідальності винних у злочинах сексуального характеру, що відбулися в минулому.

Що відомо про Боба Ділана

Американський співак, композитор, поет і гітарист.

Його музика вплинула на творчість багатьох композиторів-піснярів.

За останні 50 років він є одним з найвпливовіших людей і попмузиці.

За час 60-річної музичної кар'єри артист продав понад 125 мільйонів альбомів по всьому світу.

Він є автором культових пісень, серед яких Blowin' In The Wind та The Times They Are a-Changin'.

Боб Ділан є лауреатом премій Греммі та Оскар.

Також він став першим автором пісень, який отримав Нобелівську премію з літератури.

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