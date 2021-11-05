"Ми не проти вакцини, але висновки робіть самі": як блогери-мільйонники маніпулюють підписниками

Введення червоних зон по всій Україні та запровадження вакцинації сподобались не усім українцям. Чимало інстаграм-блогерів обурюються, що зараз обмежують їхні права, оскільки щеплюватись вони не хочуть, а подорожувати і відробляти рекламу все ж потрібно. Але вони забувають, що звання "інфлуенсера" – це відповідальність і авторитетність, а людські життя – це не тільки перегляди у "сторіз".

Ще задовго до пандемії коронавірусу українські блогери-мільйонники дозволяли собі говорити на величезну аудиторію речі, які для них здавались нормою, але у соціальному розрізі – були повним абсурдом. Зазвичай, усі схиляються до одного: "Ну, це ж моя думка, ви не повинні до неї прислухатись".

Варто знати Мазур, Педан, Жадан: українські зірки, які вакцинувалися від коронавірусу

Так, не повинні. Але блогери забувають, що їх дивляться не лише 40-річні жінки та чоловіки з певним життєвим досвідом та критичним мисленням, а й зовсім юні читачі – підлітки та зовсім діти, які приймають це за "чисту монету". Пологи вдома, вечірки на тематику "бомж-паті", міфи про шкоду 5g та вакцинації, зухвалі скандали, побиття жінок, аб'юзерство чоловіків… Список можна продовжувати довго, проте наразі є одна тема, яка не сходить з вуст та "сторіз" блогерів – вакцинація від коронавірусу.

Впродовж останніх місяців чимало з інстаграм-мільйонників говорили про те, що вакцинація особисто їм не потрібна, проте зараз, після введення нових правил у закладах харчування, в магазинах та перетині кордону, їм все таки необхідне щеплення. Пропонуємо дізнатись, які зірки вакцинувались, а які підтримують невакциноване населення, не усвідомлюючи, що їх кожного дня дивиться по кілька мільйонів людей, частина з яких переймала для себе їхню думку. Можливо, якби українські "інфлуенсери", які вважають себе за авторитетів, розуміли, який вони вплив мають на аудиторію і який подають приклад, то не було б такої кількості хворих та "антиваксерів" в українському суспільстві.

Блогери, які вакцинувались проти COVID-19

Саша Пустовіт (1,9 мільйона підписників)

(1,9 мільйона підписників) Наталія Литвин (1 мільйон підписників)

(1 мільйон підписників) Олександр Куровський (майже 500 тисяч підписників)

(майже 500 тисяч підписників) Аліна Френдій (1,1 мільйона підписників)

(1,1 мільйона підписників) Петро Заставний (370 тисяч підписників)

(370 тисяч підписників) Володимир Остапчук (525 тисяч підписників)

(525 тисяч підписників) Святослав Бойко (200 тисяч підписників)

(200 тисяч підписників) Анастасія Карпчук (423 тисячі підписників)

(423 тисячі підписників) Лідія Кошарська (майже 500 тисяч підписників)

(майже 500 тисяч підписників) Тетяна Парфільєва (1,7 мільйона підписників)

(1,7 мільйона підписників) Мар'яна Гутак (669 тисяч підписників)

Блогери-антивакцинатори

Софія Стужук

Аудиторія: 5,7 мільйона підписників

. 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Однією з найяскравіших представниць українського інстаграму, яка виступає проти будь-якої вакцинації, є Софія Стужук. Уродженка Криму вже давно живе у Києві та народила там трьох своїх дітей. У своєму лайфстайл-блозі вона розповідає про подорожі, щоденне життя, виховання дітей, дає поради щодо харчування та здорового способу життя. Софія є вегетеріанкою і привчає до цього також своїх дітей. Через харчування свого часу у неї було чимало конфліктів з її покійним чоловіком Дмитром – частково через це вони навіть розходились. Незважаючи на "ідеальну картинку сім'ї", Стужук потім зізнавалась, що також страждала від емоційного аб'юзу.

Якось вона розповідала у своєму інстаграмі і телеграмі, що не вакцинуватиме своїх дітей. Причини вона не пояснювала, але додала, що не пропагує це і не агітує когось бути проти щеплень.

Щодо теми коронавірусу, то на початку пандемії вона писала, що не вірить у серйозність COVID-19, адже "його небезпеку" явно перебільшують. Попри це, всього через кілька місяців через ускладнення від коронавірусу помер її молодий чоловік Дмитро Стужук. Сталось це рік тому в одній з київських лікарень після різкого погіршення самопочуття у чоловіка.

На тлі новин про введення червоної зони у Києві та в інших регіонах України, Стужук запитали в інстаграм-сторіз, як зараз вона ставиться до вакцинації. Проте вона притримується тієї ж думки, що колись. Вона не збирається вакцинуватись навіть після смерті її чоловіка.

Хто мене давно читає – нічого не змінилось у моєму ставленні до свого здоров'я та світобачення. Але відкрито на цю тему говорити я не можу собі дозволити,

– зазначила блогерка.



Софія Стужук проти вакцинації від COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

Юлія Вербинець

Аудиторія: 1 мільйон підписників, колись – понад 3 мільйони

Юна інстаграм-блогерка "Верба" з Івано-Франківська ще з минулого року скептично ставилась до коронавірусу – на початку пандемії вона таємниче зазначала, що "має на це власну думку", і коли всі українці сиділи вдома на ізоляції, вона зустрічалась зі своїми друзями та веселилась. Довгий час вона не підіймала тему вакцинації та коронавірусу, але цього тижня, коли знову почали всі обговорювати щеплення, вона запитала в інстаграм-сторіз читачів, чи вони вакцинувались. Більшість відповіла, що ні, на що вона прикріпила стікер, який підтримує тих людей.



Юлія Вербинець проти вакцинації від COVID-19 / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

Тетяна Пренткович

Аудиторія: 1,2 мільйона підписників

Жінка з Тернополя, яка увірвалась в простір українського інстаграму як інстаграм-мама, зараз стала досить авторитетним інфлуенсером. Вона є представником багатьох брендів та колаборацій, часто їздить у престури за кордон та ходить на світські події. Цього року вона перехворіла коронавірусом, але вакцинуватись вона не поспішає. Нещодавно вона опублікувала кілька "сторіз", де не пояснювала свого рішення, але натякала, що щеплення – не потрібне людям, адже у її знайомої на вечірці захворіли 5 вакцинованих людей із десяти хворих. Але, як зазвичай кажуть блогери, вона нікого не агітує та ні в чому не переконує, проте сказала: "Висновки робіть самі!".

Важливо розуміти, що я не проти і не пропагую цього робити! Я вважаю, що це особистий вибір кожного, як і релігія чи політичні переконання,

– писала блогерка.

Детальніше про це тут Блогерка-мільйонниця Тетяна Пренткович заявила, що не буде вакцинуватись: чому вона неправа



Тетяна Пренткович не хоче вакцинуватись / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

За її словами, антитіла у неї "зашкалюють", і вона, напевне, нещодавно знову безсимптомно перехворіла, тому "наражати когось на небезпеку вона не може".

Анна Алхім

Аудиторія: 83 тисячі підписників, раніше – понад 600 тисяч

Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi . Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

Блогерка з Дніпра є досить скандальною персоною в інстаграмі. У квітні 2021 Анна була занесена до бази центру Миротворець через заперечення факту російської агресії, антиукраїнську пропаганду та участь в актах гуманітарної агресії Росії проти України. Перша сторінка блогерки, на яку було підписано понад пів мільйона людей, зараз неактивна, тому вона спілкується з фанатами на резервній. У своїх нещодавніх інстаграм-сторіз вона зухвало прокоментувала ситуацію з вакцинацією в Україні.

Хочеться посваритись з приводу щеплень. На**я мені це потрібно? Взагалі по***,

– заявила блогерка Алхім.

Анна Алхім прокоментувала вакцинацію в Україні: відео онлайн