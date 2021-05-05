Пікантні фото Біллі Айліш для Vogue встановили новий рекорд в інстаграмі

Американська співачка Біллі Айліш нещодавно постала на обкладинці британського видання Vogue. У такому відвертому образі 19-річну зірку її фанати ще не бачили. Відтак, "засипали" її мільйонами вподобань.

Фото Біллі Айліш побило рекорд інстаграму

Пін-ап фотосесія викликала справжній захват у прихильників, тому фото Біллі, де вона позує у спокусливому корсеті з підтяжками, а також у тренчі та туфлях, зібрало понад 20 мільйонів вподобань всього за одну добу. Це – абсолютний рекорд в мережі Instagram за всю його історію і другий рекорд на рахунку в Біллі.

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Світлину також прокоментували понад 240 тисяч користувачів.



Фотографія Біллі Айліш для британського Vogue побила рекорд інстаграму / Фото Vogue UK

Що цікаво, фотографія з обкладинки Біллі Айліш, де вона показує пишне декольте та проникливий погляд, зібрало трішки менше "лайків" – майже 16 мільйонів.



Знімок Біллі Айліш на обкладинці Vogue UK / Фото Vogue UK

Який рекорд ще побила Біллі Айліш

Нещодавно вона побила свій перший рекорд в інстаграмі, опублікувавши фото з іншим кольором волосся – з брюнетки із зеленими пасмами вона перетворилась в ефектну білявку. Всього за добу фото зібрало 17 мільйонів вподобань, зараз знімок має майже 23 мільйони "лайків".