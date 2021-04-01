Белла Хадід засвітила оголені груди у прозорому вбранні: сексуальні фото та відео 18+

24-річна американська модель Белла Хадід опублікувала в мережі надзвичайно спекотні фото та відео. Вона знялася у відвертій фотосесії, де засвітила оголені груди у прозорому вбранні.

Белла Хадід є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться демонструвати оголене тіло у різноманітних сексуальних зйомках та часто ділиться з багатомільйонною аудиторією підписників гарячими знімками.

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Сексуальний look Белли Хадід

Зваблива американка постала перед камерою у чорній оригінальній спідниці зі спокусливим вирізом. Також одягнула звабливі колготи чорного кольору. Такий низ вона поєднала з надзвичайно відвертим верхом.

Белла одягнула прозору сітчасту кофту, що була задекорована великою кількістю стразів. Такий look оголив груди моделі та підкреслив спокусливі форми її тіла. Особливого шарму додавали довгі сітчасті рукавички блакитного кольору.

Волосся улюблениця мільйонів зібрала у пучок ззаду. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і рожевим блиском на губах.

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