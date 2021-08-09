Без масок і дотримання дистанції: скандальний Баста виступив в Одесі

Скандальний російський репер Баста виступив в Одесі. 8 серпня він зібрав аншлаг в одному з нічних клубів. На концерт любителя країни-агресора прийшло чимало людей, які були без захисних масок на обличчях і не дотримувалися соціальної дистанції.

"Кримнашист" вкотре приїхав в Україну. Дивно те, що концерт російського виконавця, який активно гастролює в країні агресорі, відвідали сотні українців.

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Концерт Басти в Одесі

Репер виступив у популярному одеському клубі Ibiza. Перед входом в клубу була черга під час запуску людей всередину. Усі присутні були без захисних масок на обличчях, а також не дотримувалися соціальної дистанції. Така ж ситуація була й після початку концерту.

На особистій сторінці в інстаграмі росіянин опублікував відео з концерту. На ньому видно натовп фанатів і повну відсутність дотримання карантинних обмежень.

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі зазначають, що на концертах Басти коронавірус "зникає". Фанати залишають на його адресу приємні слова та дякують за виступ. Та є й ті, хто згадує про гастролі виконавця в Росії.

"До українців поїхав. В Росії концерти заборонені".

"Що там по коронавірусу? Всі, хто на концерті, вакциновані?"

"Дякуємо за концерт, було прекрасно!"

"Як тебе пустили в Україну?"

"Дивно, чому вас досі пускають в Україну? Ви ж, ніби, переконаний "кримнашист"?"