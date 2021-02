Аріана Гранде потрапила в Книгу рекордів Гіннеса: чим відзначилась співачка

Успішна американська виконавиця Аріана Гранде змогла побити музичний рекорд – пісні з останнього альбому Positions 5 разів за дебютний тиждень були у першому рядку Billboard Hot 100.

За 8 років своєї кар'єри 27-річна Гранде встановила аж 20 музичних рекордів і стала в один ряд з такими зірками, як Мерая Кері, Ріанна і The Beatles.

До слова Українка Таня Муіньо зняла кліп для американської реперки Cardi B: ефектне відео

Аріана Гранде стала рекордсменкою Гіннеса

Про успіх співачки сповістили на твіттер-сторінці фіксатора рекордів. Зазначається, що хіти thank u, next, 7 Ring, Stuck with U і Rain on з альбому Positions всього за один тиждень 5 разів очолювали Billboard Hot 100.

Аріана Гранде – Positions: дивитись відео онлайн

Наразі Аріана – єдина артистка в історії музики, якій вдалось досягнути таких результатів. Близько до неї "стоять" виконавці Мерая Кері, Дрейк, Джастін Бібер, Тревіс Скотт і Тейлор Свіфт.

Що відомо про Аріану Гранде?

Всього у 27 років артистка вже тримає планку найзатребуванішої зірки в музичній індустрії. Кожен її кліп та альбом набирають шаленої популярності, а фан-аудиторія зірки в мережі є однією з найбільших – 219 мільйонів. Наразі вона випустила 8 студійних альбомів, презентувала десятки кліпів і дала 5 світових турів. Вона є володаркою нагород Греммі, American Music Awards, Billboard Music Award та Kids' Choice Awards.