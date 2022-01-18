Модний будинок Yves Saint Laurent, 29 січня 2022 року, у рамках святкування 60-ти ліття бренду ініціює проведення виставок у провідних музеях міста.

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Де пройдуть виставки:

Музей сучасного мистецтва;

Лувр;

Центр Помпіду;

музей Орсе;

музей Іва Сен-Лорана;

центр Пікассо.



Ми думали, що неможливо переконати таку кількість музеїв погодитися на нашу ідею, але всі вони були щиро зацікавлені. Це перший випадок, коли стільки музеїв працюють разом над одним проєктом,

– сказав куратор виставки Муна Мекуар.

У Центрі Помпіду відвідувачі зможуть побачити знамениту сукню Saint Laurent Mondrian, створену для колекції осінь-зима 1965-1966 років. Вона буде виставлена поруч із картиною Піта Мондріана, яка надихнула дизайнера на ескіз.



Легендарна сукня YSL Mondrian/Medium

Гості Musée d'Orsay дізнаються про зв'язок Сен-Лорана з Марселем Прустом і про те, як ідеї гендеру та сексуальності вплинули на стиль YSL. У Луврі можна буде дізнатися про те, як золото та коштовності спонукали дизайнера до декоративного мистецтва.



Твори мистецтва, які надихали Сен-Лорана/ L'officel

Музей Іва Сен-Лорана в свою чергу покаже його життя за лаштунками моди. Там виставляють особисті предмети дизайнера, які він використовував для створення своєї колекції. Виставка продовжиться до травня 2022 року.