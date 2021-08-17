Аншлаг і пісні українською: гастролерка Ані Лорак дала сольний концерт в Одесі

Українська співачка Ані Лорак, яка після подій 2014 року виїхала в Росію, вперше за сім років виступила на Батьківщині. Її сольник відбувся в одеському нічному клубі Itaka. Попри те, що повернення гастролерки обурило мережу, захід відбувся без заворушень.

Скандальну Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк – 24 канал) прийняв нічний клуб на Аркадії, який встиг заплямувати репутацію через запрошення російських артистів. Усі квитки на концерт були розпродані заздалегідь, тому гастролерка зібрала аншлаг. До слова, аби почути її наживо, глядачі віддали немало – від 900 до 7,5 тисяч гривень.

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"Повний зал! Солдаут! Вся Україна сьогодні в Одесі. Я щаслива провести цей вечір з вами", – написала Ані Лорак перед виходом на сцену.

На диво, концерт минув без провокацій та заворушень . Невідомо, що цього разу зупинило активістів – численні екіпажі поліції чи погрози організатора Вознюка "воювати за російську" і "гнати нациків".

. Невідомо, що цього разу зупинило активістів – численні екіпажі поліції чи погрози організатора Вознюка "воювати за російську" і "гнати нациків". Зі сцени Ані Лорак зізнавалась у любові до українських фанів і не припиняла дякувати їм за "довгоочікувану" зустріч.

Концерт любительки Росії тривав близько 1,5 години.

В Itaka Beach Club вона виконала не лише російські, а й українські хіти – "Без тебе", "Розкажи", "Мрій про мене, мрій".

– "Без тебе", "Розкажи", "Мрій про мене, мрій". Після концерту Ані Лорак зустрілась з українським фан-клубом, який "віддано чекав" її та задарував подарунками.

Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити й знати, що в залі зібралися мої улюблені, рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам,

– емоційно заявила Ані Лорак.

На відміну від Світлани Лободи, артистка не називала Україну рідною і ні за що не виправдовувалась. Можливо, вона зробить це у вівторок, 17 серпня, під час другого сольного концерту в одеському клубі Itaka.

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Відео з концерту Ані Лорак в Одесі

Нагадаємо, перед Ані Лорак в Україні гостювала не менша любителька Росії Світлана Лобода. Вона виступила в одеському клубі Ibiza Beach Club, а зі сцени говорила про українське коріння та помилки, які треба пробачати.