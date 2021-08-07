Ані Лорак їде в Одесу: любителька Росії заявила, що сумує за Україною

Співачка Ані Лорак, яка тривалий час живе й працює в Росії, анонсувала концерти в Одесі. У курортному місті вона планує виступити 16 і 17 серпня. Артистка заявила, що дуже сумувала за Україною і чекає зустрічі з прихильниками.

Після вторгнення окупантів на територію України Ані Лорак не припинила співпрацю з російським шоу-бізнесом. Вона активно виступала в Росії й водночас планувала концерти в Україні.

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Скандальне повернення Ані Лорак

Після хвилі обурення українських активістів Ані Лорак припинила приїжджати в Україну. 7 років вона жила та працювала в країні-агресорі. Там виконавиця не соромилася з'являтися на публічних заходах, отримувати російські музичні премії. Декілька тижнів тому вона заявила, що збирається виступити в Україні.

Під час гарячого туристичного сезону Ані Лорак збирається дати одразу 2 концерти – 16 і 17 серпня. За декілька днів до виступів вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі анонс та запросила прихильників.

Мої улюблені! Ми так чекали на нашу зустріч! Щаслива повідомити, що 16 і 17 серпня в одеському клубі ITAKA відбудуться 2 незабутні шоу, де прозвучать найкращі пісні, а також ваші улюблені хіти українською мовою. Рахую дні. Хочу обійняти вас моєю музикою,

– написала любителька Росії.

Реакція мережі

Зауважимо, що під дописом Ані Лорак коментарі, у яких її підписники висловлюють лише приємні слова на адресу знаменитості. Вони зазначають, що нетерпляче чекають на зустріч з кумиром.

"Ви навіть не уявляєте, які щасливі ваші українські прихильники! Музика поза політикою! Найкраща артистка повертається!"

"Україна чекає вас!"

"Як ще ми сумували! Чекаємо зустрічі з вами!"

"Ура, так довго ми цього чекали! Квитки купили, нетерпляче чекаємо на концерт!"

"З поверненням вас!"

Схоже, що негативні коментарі співачка видаляє. Адже деякі користувачі мережі раніше засуджували її повернення, тому, скоріше за все, цю публікацію також не оминають увагою. Нам вдалося знайти лише декілька коментарів, у яких українці не схвалюють концерти Лорак.