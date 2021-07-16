Любителька Росії Ані Лорак вперше за 7 років дасть концерти в Україні

Співачка Ані Лорак, яка від початку війни на Сході живе та працює у Росії, повертається в Україну з двома концертами. Заходи відбудуться 16 та 17 серпня в елітному нічному клубі Одеси. Це перша концертна програма скандальної артистки із серпня 2014 року.

За останні 7 років Ані Лорак виступала в Україні лише один раз – на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom, яким керує Олена Коляденко. Це стало справжньою несподіванкою для її фанатів, оскільки нічого ніде не анонсувалося. За словами директора палацу "Україна", де відбувався концерт, Лорак не було навіть у списках артистів.

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Ані Лорак дасть концерти в Україні

Про виступ Ані Лорак в Одесі стало відомо, коли в мережі з'явились афіші з продажем квитків. Вартість квитків стартує від 900 гривень, а найдорожчі коштують аж 7,5 тисяч гривень. Концерти пройдуть 16 і 17 серпня в Itaka Beach Resort & Night Club. Як повідомляють на сайті Concert.ua, артистка виконає свої найкращі хіти.

Зазначимо, що всього кілька днів тому Ані Лорак виступала у російському Санкт-Петербурзі в рамках фестивалю "Белые Ночи". А 16 липня Ані Лорак виступить в Баку, Азербайджан, на фестивалі "Жара", засновниками якого є росіяни. Перед цим вона приїжджала на деякий час в Україну та зізнавалась українцям, що готує до випуску українську пісню.

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24 канал чекає на коментар від керівництва клубу, де відбудеться концерт Ані Лорак.

Концерти яких скандальних зірок відбулись в Україні

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