Андре Тан розповів, як виглядати стильно цієї осені: які речі варто додати в гардероб
23 жовтня 2021 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український модельєр Андре Тан 22 жовтня презентував осінню колекцію одягу, яку створив у колаборації з Катею Осадчою. Ексклюзивно для читачів 24 каналу дизайнер розповів, як восени виглядати стильно та які речі вже вийшли з моди.
Андре Тан є одним з найвідоміших українських дизайнерів. Він з задоволенням ділиться корисними порадами з прихильницями, які допомагають їм завжди бути в тренді.
Не пропустіть Катя Осадча та Андре Тан презентували осінню колекцію: хто з зірок був на заході
Що в тренді восени: поради від Андре Тана
- Взуття: модельєр зауважив, що для більшості взуття актуальний квадратний ніс, але кросівки варто обирати з вузьким носом.
- Одяг: цього сезону модна завищена лінія талії. Однак вже навесні все зміниться й трендовими стануть речі з дуже низькою лінією. Також восени варто купувати одяг oversize. Трендове поєднання сезону – oversize піджаки та широкі штани.
Одяг, якого варто позбутися
Щодо елементів гардеробу, які вже давно вийшли з моди, то це slim сорочки. Таке вбрання візуально робить людину худішою, однак вже точно не є трендовим.Нагадаємо, на особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан публікував допис, в якому розповів прихильницями про головні тренди осені та зими 2021 року. З ними можна ознайомитися за посиланням.