Андре Тан розповів, як виглядати стильно цієї осені: які речі варто додати в гардероб

Український модельєр Андре Тан 22 жовтня презентував осінню колекцію одягу, яку створив у колаборації з Катею Осадчою. Ексклюзивно для читачів 24 каналу дизайнер розповів, як восени виглядати стильно та які речі вже вийшли з моди.

Андре Тан є одним з найвідоміших українських дизайнерів. Він з задоволенням ділиться корисними порадами з прихильницями, які допомагають їм завжди бути в тренді.

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Що в тренді восени: поради від Андре Тана

Взуття: модельєр зауважив, що для більшості взуття актуальний квадратний ніс, але кросівки варто обирати з вузьким носом.

модельєр зауважив, що для більшості взуття актуальний квадратний ніс, але кросівки варто обирати з вузьким носом. Одяг: цього сезону модна завищена лінія талії. Однак вже навесні все зміниться й трендовими стануть речі з дуже низькою лінією. Також восени варто купувати одяг oversize. Трендове поєднання сезону – oversize піджаки та широкі штани.

Одяг, якого варто позбутися

Щодо елементів гардеробу, які вже давно вийшли з моди, то це slim сорочки. Таке вбрання візуально робить людину худішою, однак вже точно не є трендовим.