Американка купила весільну сукню за 3 долари та стала зіркою Tik Tok: вражаючий образ

Наречена Джилліан Лінч стала справжньою зіркою Tik Tok, а все тому, що вона придбала на власне весілля святкову сукню буквально за копійки. Дівчина вийшла заміж у весільному платті за 3 долари.

Важко уявити собі закохану пару перед весіллям в цілковитому спокої та без метушні, втім є люди, які зовсім спокійно сплять ночами та ні за що не переживають, адже з легкістю можуть відправитися за весільною сукнею в комісійний магазин та придбати її за 3 долари. До такого вчинку вдалася американка Джилліан Лінч.

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32-річна жителька штату Огайо перед власним весіллям навіть і близько не збиралася заходити на примірку у весільний салон. Дівчина знала, що знайде свою сукню у комісійному магазині, тож там і знайшла своє плаття, яке підірвало мережу.

Користувачів здивувало не лише те, що дівчина досить легко віднеслася до значущої події у своєму житті та не побоялась придбати вже ношене плаття на весілля, але й віддала за нього буквально копійки. Сукня від бренду Camila Coelho обійшлася Джилліан у 3 долари та 75 центів. На сайті Revolve цю сукню можна придбати за 220 доларів.



Джилліан Лінч у бюджетній сукні / Скриншот з Tik Tok

Американка відверто розповідає, що вона любить економити, тож придбання сукні з комісійного магазину було для неї звичною справою. Втім коли дівчина придбала цю сукню, то почала вагатися, чи варто одягати її на власне весілля.

Користувачі активізувалися в коментарях та підтримали ідею Джилліан вийти заміж у сукні за 3 долари. Відеоролик зібрав мільйони переглядів та тисячі коментарів.

Прочитавши відгуки людей у TikTok з коментарями, ніби ця сукня зроблена спеціально для мене, я дійсно думаю, що це вплинуло на мене. Після того, як я опублікувала відео у TikTok, я закохувалася в нього щоразу, коли приміряла його. Я почувалася в ньому дуже красиво,

– зазначила дівчина.

32-річна Джилліан Лінч вийшла заміж за свого коханого 13 травня 2022 року.



Джилліан Лінч вийшла заміж у бюджетній сукні / Фото з Insider