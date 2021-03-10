Alyona Alyona вразила відвертістю у пікантній фотозйомці: гарячі кадри в білизні

Відома українська виконавиця Alyona Alyona вразила прихильників новою гарячою фотосесією, де позувала у спідній білизні. Еротичні фото розбурхали мережу й набрали велику кількість коментарів.

Одна з найпопулярніших українських хіп-хоп виконавиць Alyona Alyona не соромиться оголюватися перед величезною аудиторією й робити відверті знімки. Днями реперка захопила мережу гарячими фото.

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Alyona Alyona засвітила пишні форми

Знаменитість позувала перед камерою у мереживному бюстгальтері та напівпрозорих трусиках. Білизна вдало підкреслила пишні груди реперки. Кімната, де проводилась фотосесія, була заповнена кольоровим штучним світлом, що робило світлини атмосферними.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Alyona Alyona приміряла різну спідню білизну та демонструвала особливості свого тіла. Зокрема, зірка показала розтяжки на животі, які сфотографували зблизька.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Спокуслива реперка розпустила чорне волосся та випрямила його. Вона не доповнювала образ аксесуарами, адже хотіла закцентувати увагу на розкішному тілі. Alyona Alyona зробила також легкий макіяж, підкресливши очі стрілками й нафарбувавши губи червоною помадою.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Реакція мережі

Шанувальників вразила відверта фотосесія реперки, але здебільшого користувачі мереж позитивно відреагували на знімки виконавиці: