Зірка серіалу "Еліта" Естер Еспосіто показала, як голою купається у ванній: фото

21-річна іспанська зірка кіно Естер Еспосіто завжди спокушає мережу своїми фото. Цього разу вона показала, як приймає ванну у кімнаті з розкішним виглядом із вікна.

Джерело: інстаграм Естер Еспосіто

Знімок всього за добу зібрав більше трьох мільйонів вподобань.

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Сексуальне фото Еспосіто

Чорно-біле фото спричинило справжній ажіотаж у профілі акторки. Героїня популярного серіалу Netflix "Еліта" зручно сіла у великій та розкішній ванній-джакузі, відвівши погляд вбік. Своїми зігнутими ногами вона прикрила пікантні зони тіла. Її волосся було мокрим і на ній не було жодного макіяжу, втім, це не повпливало на її чарівний природній вигляд. Позаду неї видніється розкішна панорама гір, тому важко сказати, де саме зараз перебуває Естер. Ймовірно, у рідній Іспанії.



Чарівна Естер Еспосіто / Фото з інстаграму акторки

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